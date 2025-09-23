Данска и Норвешка истражуваат упади со дронови

Аеродромот во Копенхаген, најпрометниот во нордискиот регион и норвешкиот аеродром во Осло се повторно отворени откако дронови ги запреа сите полетувања и слетувања речиси четири часа. Полицијата почна интензивна истрага за да утврди за каков вид дронови станува збор. Властите во Данска и Норвешка ќе соработуваат за да утврдат дали постои врска помеѓу двата инцидента.

Затворањето на аеродромите дојде по низа прекини на европските аеродроми во последните денови.