Врачување на поетската награда „Даница Ручигај“ во Друштвото на писателите на Македонија

Добитник на наградата „Даница Ручигај“ за најдобра необјавена поетска книга е збирката Ткажалки од Александра Јуруковска. На десетгодишнината од востановувањето на наградата, ДПМ за првпат наградува необјавен поетски ракопис. Наградата се состои од плакета и од објавување на ракописот.

Врачувањето на наградата „Даница Ручигај“ на овогодишната добитничка Александра Јуруковска е в среда (24 септември) во 12 часот во Друштвото на писателите на Македонија.

На овогодишниот конкурс, кој за членовите на ДПМ беше отворен од 18 јули до 18 август, пристигнаа вкупно 10 ракописи од седум поетеси и тројца поети. За изборот на победничкиот ракопис одлучуваше тричлена жири-комисија во состав: Лулзим Хазири (претседател), Весна Ацевска и Сузана Мицева (членки). Во образложението за наградениот ракопис, меѓу другото, се вели:

Поетскиот јазик на Јуруковска во триесетината песни на „Ткажалки“ е сплетен претежно од зборови карактеристични за нашата современост, но и со зборови што произлегуваат од нашата јазична традиција, обојувајќи ги стиховите со своевидна патина. На тој начин авторката внесува лична нота во современата македонска поезија. Oд народното говорно јадро извлекува и постари, но и дијалектни зборови умешно вклопувајќи ги во песните, на тој начин оживувајќи ја и збогатувајќи ја лексиката. Ткажалки е книга што нуди катарза, но и потсетување: дека зборот е единствената трага што може да ја победи минливоста – стои во образложението за поетската награда „Даница Ручигај“ на ДПМ.

Александра Јуруковска е книжевен кртичар, новинар и промотор на култрата. Авторка е на книгите: Ткаење на текстот (новинска критика; Силсонс, 2014), Медиумскиот егзил на книжевноста (интермедијалната студија; Авант прес, 2018) и 2 минути и 40 реда (радио и новинска критика; ПНВ публикации, 2020). Автор е на бројни есеи и студии и од сферата на книжевната критика, есеистика и теорија. Објавува во најзначајните домашни и регионални списанија за литература, култура и културолошки истражувања, како и во неколку специјализирани портали. Во ДПМ членува од 2019 година. Ткажалки е нејзин прв поетски ракопис.

Наградата „Даница Ручигај“ го слави споменот на една од првите модерни македонски поетеси, која трагично загина во Скопскиот земјотрес во 1963 година. ДПМ го востанови ова признание во 2015 година и во првите седум години се доделуваше на објавена поетска збирка напишана од авторка. Пред три години наградата беше отворена за сите поетски книги од членовите на ДПМ, а од оваа година, во согласност со одлуката на Управниот одбор, се доделува за најдобар необјавен поетски ракопис. Возобновувањето на концептот на наградата доаѓа на десетгодишнината од нејзиното востановување. Наградата се состои од плакета и објавување на наградениот ракопис.