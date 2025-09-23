Тактилна изложба „Допрете ги покуќнинските садови“ во Музеј на Македонија

Денес во 12 часот, во Музејот на РС Македонија ќе биде отворена манифестацијата Европски денови на културното наследство 2025.

Темата на овогодинешото одбележување е „Архитектонско наследство: Прозорец кон минатото – врата кон иднината“.

Во таа пригода ќе биде отворена изложбата „Допрете ги покуќнинските садови“ на авторот Сузана Марковска, едукатор – етнолог во музејот.

Изложбата е тактилна и е посветена и наменета за слабовидни и слепи лица. Таа ќе биде проследена со едукативни работилници и во следните денови.