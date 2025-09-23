Засилен систем за енергетска транзиција – стартуваше Единица за техничка поддршка

ЕТП ќе претставува клучна алка во поврзувањето на сите релевантни чинители: државните институции, јавните претпријатија, приватниот сектор, синдикатите, регулаторните тела и меѓународните партнери.

„Со формирањето на оваа Единица воспоставуваме јасен систем за поддршка на целиот процес, координација, следење и дијалог со сите засегнати страни. Целта е да обезбедиме забрзана и поорганизирана транзиција, со конкретни резултати и со целосна отчетност пред јавноста“, порача министерката Сања Божиновска.

„Процесот на праведна транзиција е сложен и бара целосна координација, одговорност и заедничка работа. Нашата земја има амбиција да постигне јаглеродна неутралност до 2050 година и да го напушти јагленот како ресурс за производство на електрична енергија. Но еднакво важно е да се осигураме дека ниту една заедница или поединец нема да биде запоставен“, нагласи министерката Божиновска.

ЕТП ќе функционира под надзор на Министерството за енергетика, а во неговиот состав се вклучени експерти од области како енергетика, комуникации и проектен менаџмент.

„Само преку систематски и транспарентен пристап можеме да ја обезбедиме довербата на граѓаните и поддршката на сите засегнати страни. Формирањето на оваа Единица е чекор напред во градење на силна институционална основа за успешна и праведна енергетска транзиција“, додаде министерката Божиновска.