Скопјани повторно соочени со неизвесност околу јавниот превоз, ЈСП со милионски долгови кон снабдувачот со нафта

Скопјани повторно во неизвесност дали ќе имаат редовен превоз. Се жалат дека автобусите доцнат, а тие со часови чекаат на постојките.

Од синдикатот велат дека претпријатието добило 20-ина тони нафта, доволно колку за два дена, па оценуваат дека состојбата е загрижувачка.

Автобусите засега сообраќаат редовно, но неизвесно е до кога. Градот го впери прстот кон компанијата снабдувач, која како што велат, и покрај активниот договор ја прекинала испораката на нафта и најавија кривични постапки.

Снабдувачот, пак, соопшти дека ЈСП натрупал милионски долгови што не се сервисираат навреме.

Борис Грујоски