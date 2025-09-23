Скопјани повторно соочени со неизвесност околу јавниот превоз, ЈСП со милионски долгови кон снабдувачот со нафта
Скопјани се жалат дека со часови чекаат на автобуските постојки – ЈСП ги троши последните количества нафта, Град Скопје во клинч со компанијата – снабдувач, кој креира хаос и кој должи милиони евра...
Скопјани повторно во неизвесност дали ќе имаат редовен превоз. Се жалат дека автобусите доцнат, а тие со часови чекаат на постојките.
Од синдикатот велат дека претпријатието добило 20-ина тони нафта, доволно колку за два дена, па оценуваат дека состојбата е загрижувачка.
Автобусите засега сообраќаат редовно, но неизвесно е до кога. Градот го впери прстот кон компанијата снабдувач, која како што велат, и покрај активниот договор ја прекинала испораката на нафта и најавија кривични постапки.
Снабдувачот, пак, соопшти дека ЈСП натрупал милионски долгови што не се сервисираат навреме.
Борис Грујоски