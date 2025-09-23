МОН: Испораката на учебниците е завршена

„Изработката и испораката на учебници во основното и средното образование го реши предизвикот кој четири министри на претходната влада не успеаја да го надминат“, реагираат од МОН.

Оттаму, и натаму уверуваат дека има учебници за сите ученици и оти испораката е веќе завршена.

„Целиот тираж кој беше побаран од училиштата е испечатен и испорачан. Дополнително, на училиштата и учениците покрај печатените учебници, како опција на располагање им се и електронските верзии на одобрените учебници“, велат од ресорот.