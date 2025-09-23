Над 40 лица се лишени од слобода минатата недела поради поседување на наркотични средства

Во рамки на тековните оперативни активности од областа на сузбивање на недозволената трговија со дрога, полициски службеници од различни полициски организациони единици во текот на изминатата недела, во десетина различни случаи лишија од слобода вкупно 40 лица, како и двајца малолетници, кај коишто при извршени лични прегледи и прегледи на возила, биле откриени и запленети марихуана и бела грутчеста и прашкаста материја, соопштија од МВР.

Исто така, врз основ на извршени претреси по претходно добиени Судски наредби во текот на минатата седмица, во четири одвоени случаи покрај откривањето и заплената на одредени количини марихуана, кокаин, стебла од канабис сатива, семки од канабис, дробилки, дигитални ваги, беа приведени и пет лица како осомничени за сторено кривично дело по член 215 од КЗ на РСМ.

Воедно на граничниот премин Табановце минатата недела при влез во земјава, во два одвоени случаи – во првиот кај белгиски државјанин а во вториот кај германски државјанин – беа исто така откриени марихуана, семки од канабис како и бела прашкаста материја и кафена грутчеста материја, стои во соопштението.