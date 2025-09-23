Лишени од слобода три лица, пронајдена дрога

Денеска околу 15.40 часот на наплатна рампа Миладиновци полициски службеници од Единицата за недозволена трговија при СВР Скопје ги лишиле од слобода А.С., Н.З. и М.А. сите од Кочани кои биле во патничко возило „поло“ со кочански регистарски ознаки затоа што кај нив била пронајдена и одземена кафена прашката материја.

По целосно документирање на случајот ќе следи соодветен поднесок.