Од денеска здравствен скрининг за жителите на Трубарево

Од денеска почнуваат здравствените скрининзи за жителите на Трубарево. Пулмолози на терен ќе проверуваат дали населението се соочува со некакви проблеми по големиот пожар во магацинот за електронски отпад.

Прегледите се наменети за сите граѓани, особено за оние кои чувствуваат здравствени тешкотии по пожарот. Доколку лекарите утврдат дека се потребни дополнителни испитувања, граѓаните ќе бидат упатени на клиниката.

Скрининзите ќе траат два дена.