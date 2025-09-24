Мицкоски на увид во градежни активности на спортска сала во ОУ „Димитар Поп Георгиев Беровски“ во населбата Хром

Премиерот Христијан Мицкоски денеска ќе присуствува на увид во градежни активности на спортска сала во ОУ „Димитар Поп Георгиев Беровски“ во населбата Хром, Општина Ѓорче Петров.

Како што најавија од владината прес-служба, предвидена е изјава за медиуми.