Мицкоски: Потребни се суштински реформи во правосудството
24.09.2025 13:13
Иницијативите во судството не се однесуваат на реформи, туку исклучиво на зголемување на буџетот за поголеми плати на судиите и обвинителите, вели премиерот Мицкоски. Според шефот на Владата, проблемот е што дел од судиите и обвинителите наместо да се борат против корупцијата, се генератор на истата.
Известува Викторија Милевска