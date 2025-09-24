Мицкоски: Потребни се суштински реформи во правосудството

Иницијативите во судството не се однесуваат на реформи, туку исклучиво на зголемување на буџетот за поголеми плати на судиите и обвинителите, вели премиерот Мицкоски. Според шефот на Владата, проблемот е што дел од судиите и обвинителите наместо да се борат против корупцијата, се генератор на истата.

Известува Викторија Милевска