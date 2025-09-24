Уставен не поведе постапка за Одлуката на Владата за намалување на бројот на советници во општините

Уставниот суд не поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката на Владата со која се дефинира бројот на членови во советите на општините. За оваа точка доставени се три иницијативи. Првата иницијатива е поднесена од Скендер Реџепи, кој тврди дека предметната одлука предизвикува правна несигурност, бидејќи според него, Владата ја донела Одлуката за утврдување на бројот на членовите во општинските совети без законско овластување.

Според претседателот на Уставниот суд и известителот за овој предмет, уставната судијка Добрила Кацарска, Владата имала надлежност според Законот за влада и Законот за локална самоуправа да донесе ваква одлука.

Уставниот суд не ја прифати и иницијативата за оспорување на упатството на ДИК за собирање на потписите за независните кандидати.

Игор Панов