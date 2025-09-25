Реакции во јавноста по двојното убиство во Велес
На тврдењата дека на барање на обвинителството, само пет дена пред да го изврши грозоморниот чин, на 39-годишниот скопјанец судот му ја укинал забраната да го напушта домот и да се јавува во полиција, реагираа од Јавното обвинителство.
Од таму тврдат дека обвинителот не побарал укинување на сите мерки. Останала забраната за приближување до оштетените.
На 21-ви мај годинава, Росица го пријавува обвинетиот во велешкото обвинителство дека продолжил да и испраќа пораки и фотографии за да оствари комуникација со неа. Три дена претходно го одзел и го запалил автомобилот на нејзиниот татко. Била издадена наредба до МВР за обезбедување докази од телефонската комуникација, како и 4 наредби за обезбедување снимки од видеонадзор од различни локации во градот.
Од Обвинителството појаснуваат дека полициските постапки траеле и во моментот на извршување на убиството. И доколку би била побарана и определена мерка притвор, со изрекување условна осуда, таа повеќе не би била на сила, односно задолжително би била укината со пресудата на 10-ти септември.
И да бил определен притвор, тој не би бил на сила во моментот на извршување на последното дело, соопштуваат од Јавното обвинителство.