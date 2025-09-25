Раст на повратот на ДДВ кон компаниите, во тек е постапката и за поврат на солидарниот данок

Повратот на ДДВ кон стопанството се враќа што се евидентира преку податоците на трезорот на Министерството за финансии, а во тек е и процесот за поврат на солидарниот данок кон компаниите кои го уплатија по основ на законско решение, истакна министерката за финансии Гордана Димитриеска-Кочоска во ТВ гостување.

„Податоците јасно кажуваат како се одвива повратот на ДДВ. Заклучно со 22 септември 2025 година вкупниот поврат на ДДВ, којшто е направен кон компаниите изнесува 24,850 милијарди денари, додека заклучно со 22 септември 2024 година повратот на ДДВ изнесува 23,559 милијарди денари, односно имаме повисок износ на поврат за 5,5% или за 1,291 милион денари (20 милииони евра) во однос на минатата година“, рече минитерката за финансии, додавајќи дека тоа се податоци кои се проверливи и дека треба да се земемат предвид податоците што ги имаме.

Таа посочи дека доколку има реакции од одредени компании можеби станува збор за компании коишто се предмет на контроли во Управата за јавни приходи и дека врз тоа Министерството за финансии не може да влијае. При тоа наведе дека УЈП со поддршка од Светска банка, Меѓународниот монетарен фонд и Трезорот на САД, изработи индикатори врз основа на кои констатира кои компании се поризични и треба да се проверат теренски.

Министерката се осврна и на постапката којашто е започната за поврат на средствата кон компаниите коишто ги уплатија согласно Законот за данок на солидарност.

„Постапката за поврат на солидарниот данок кон комапниите е во тек. Тоа е постапка што ние ја спроведуваме. Останаа уште неколку компании коишто до овој момент немаат одговорено на прашањето што им го доставивмe, а кое во јавноста го комунициравме претходно. Односно прашањето беше дали се согласуваат со она што Владата го предлага, а тоа е на два пати да се врати солидарниот данок, еднаш во март 2026 и еднаш во март 2027 година. Голем дел од компаниите одговорија и во најголем дел се позитивни и се согласуваат“, истакна министерката за финансии.

Таа додаде дека враќањето на средствата, кои, како што рече, на еден нефер начин биле земени, е прилагодено согласно условите во Буџетот и при тоа упати благодарност до компаниите за прифаќање на доставениот предлог.