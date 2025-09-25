Генерално собрание на ООН

Претседателката Сиљановска-Давкова попладне ќе се обрати на Генералното собрание на ООН

25.09.2025 13:16

Претседателката Сиљановска-Давкова попладне по македонско време ќе се обрати на Генералното собрание на Обединетите нации. Во Њујорк имаше одвоени средби со првиот човек на светската асамблеја, Антонио Гутереш и со шефицата на европската дипломатија, Каја Калас. 
 
 
Анита Димитријевска-Велковска е нашиот специјален известувач од Њујорк.

 