Претседателката Сиљановска-Давкова попладне ќе се обрати на Генералното собрание на ООН

Претседателката Сиљановска-Давкова попладне по македонско време ќе се обрати на Генералното собрание на Обединетите нации. Во Њујорк имаше одвоени средби со првиот човек на светската асамблеја, Антонио Гутереш и со шефицата на европската дипломатија, Каја Калас.

Анита Димитријевска-Велковска е нашиот специјален известувач од Њујорк.