Муцунски на покана на Рубио присуствуваше на Трансатлантска вечера со шефовите на дипломатиите на земјите од НАТО и ЕУ

Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцуснки, на покана на државниот секретар на САД, Марко Рубио, во Њујок присуствуваше на традиционалната Трансатлантска вечера со министрите за надворешни работи на земјите членки на НАТО и ЕУ.

„Ја реафирмиравме заедничката определба за мир, стабилност и просперитет. Како кредибилен НАТО-сојузник, партнер на САД и потписник на Партнерството за безбедност и одбрана со ЕУ, продолжуваме да придонесуваме активно за регионалната, европската и глобалната безбедност. Нашата посветеност на овие цели останува јасна и недвосмислена“, објави Муцунски на Фејсбук.

Шефот на македонската дипломатија во Њујорк ја придружува претседателката Гордана Сиљановска-Давкова на 80. заседание на Генералното собрание на ОН.