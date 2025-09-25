Радарот на скопскиот аеродром е ставен во функција, ќе се инсталира и новиот купен 2018-та

Радарот на скопскиот аеродром кој во понеделникот се расипа е поправен и од утрово повторно е во функција. Проблемот е решен за краток временски период од три дена, соопшти министерот за транспорт и врски Александар Николоски, при денешната посета на Кавадарци.

Стручните лица откриле дека за период од седум години, радарот работел со еден канал. Со поправката, двата канали биле во функција и за подолг период, немало стравување дека тој ќе откаже.

Николоски потенцира дека ниту една компанија за овие три дена не откажала лет од и за Скопје.

Имало и нов, неотпакуван радар набавен од компанијата „Леонардо“ купен во 2018, кој ќе бил инсталиран наскоро. Министерот Николоски по враќањето од Грција од Атина и средбата со тамошните владини претставници, кажа дека било договарано отворање на нов граничен премин. Најави дека наскоро ќе се потпише договор со државната железничка компанија од Велика Британија, која го одржува метрото во Лондон и која ќе била техничка поддршка на Македонски железници за изградба на брзата пруга.

Петар Печков