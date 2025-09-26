Лишено од слобода лице од штипско поради предизвикување пожар, следува соодветна пријава

Вчера во 14:10 часот во с. Љуботен, штипско, полициски службеници од СВР Штип го лишија од слобода М.Е.(43) од с. Љуботен поради сомнение за сторено кривично дело „предизвикување општа опасност“ по член 288 од Кривичниот законик. Имено, според пријавеното, на 24.09.2025 го чистел својот двор, по што надвор од дворот запалил стари предмети и трева. Откако изгореле предметите си заминал без да го локализира местото, односно го оставил во чад. На 25.09.2025 околу 12:00 часот, од ветер местото повторно се запалило, при што биле опожарени помошен објект во неговиот двор, дел од куќа со разновиден земјоделски алат, сопственост на М.С.(47) од Штип, дел од куќа со нерасчистени имотно-правни односи, гаража и дел од куќа, сопственост на В.Ѓ.(47) од Штип, дрвен електричен столб, сопственост на Р.Р.(61) од Штип и неколку хектари нискостеблести растенија и сува трева. Повредени лица нема, а пожарот бил изгаснат од Територијалната противпожарна единица Штип и локалното население.

По целосно документирање на случајот, против лицето ќе биде поднесена соодветна пријава, информира МВР.