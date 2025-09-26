Федералната порота во Вирџинија подигна обвинение против поранешниот директор на ФБИ, Џејмс Коми, за наводно лажно сведочење пред Конгресот во 2020 година. Тој се изјасни за невин, а судењето е закажано за 9 октомври. Обвинението, покренато од поранешна адвокатка на Трамп, предизвика критики од демократите, кои го нарекоа случајот „срамотен напад врз владеењето на правото“.

„Јас и моето семејство со години знаеме дека има цена да се спротивставиме на Доналд Трамп, но не можеме да замислиме да живееме поинаку.. Нема да живееме на колена, а ни вие не треба. Некој што го сакам неодамна рече дека стравот е алатка на тиранин и таа е во право, но јас не се плашам. Имам голема доверба во федералниот судски систем бидејчи сум невин. Затоа, ајде да имаме судење“, изјави Џејмс Коми - поранешен директор на ФБИ.