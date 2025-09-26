Претседателката Сиљановска-Давкова оствари средба со Брендан Ханрахан

Претседателката Гордана Сиљановска-Давкова оствари исклучително корисна средба со Брендан Ханрахан, шеф на Бирото за европски и евроазиски прашања во американскиот Стејт Департмент на којашто се разменија ставови за повеќе актуелни прашања коишто се од заемен интерес.

На средбата, Сиљановска-Давкова заедно со министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски и министерот за европски прашања Орхан Муртезани го поздравија нагорниот тренд во развојот на билатералните односи и разговараа за областите каде што може да се направи дополнителен исчекор.

Во фокусот на разговорот беше потенцијалот за продлабочување на македонското стратешко партнерство со САД.

Претседателката нагласи дека охрабрува поддршката од Вашингтон за повеќе стратешки прашања како што се отворањето на енергетски коридори од интерес за двете земји и засилувањето на економската дипломатија.

Соговорниците ја потврдија исклучително успешната соработка којашто произлегува од членството во Северноатлантската Алијанса.