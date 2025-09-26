ЦУК: Еден активен пожар, пет се под контрола

Низ државата ситуацијата со пожарите и понатаму е сериозна, иако дел од нив се ставени под контрола, а поголемиот број се успешно изгаснати.

На територијата на Македонија до 07:00 часот регистрирани се вкупно 25 пожари на отворен простор. Од нив, еден сè уште е активен, пет се под контрола, а 19 се изгаснати, соопштуваат од Центарот за управување со кризи.

Активниот пожар се наоѓа во општина Долнени, кај селото Долгаец, во месноста Тутуница, каде гори ниска вегетација. Тимовите на терен се обидуваат да го локализираат за да спречат негово проширување.

Под контрола се пет пожари на различни локации низ државата. Во општина Прилеп, околу селото Дабница и месноста Три багреми, гореа ниска вегетација и ѓубре, додека во Гевгелија, на планината Кожуф, се развил приземен пожар. Слична состојба има и во Студеничани, меѓу селата Малчиште и Осинчани, каде изгоре дел од ниската вегетација и деградирана шума. Во Чучер Сандево и Липково, кај селата Малино, Танушевци и Лукаре, огнот зафати мешана шума, но е под надзор. Во Делчево, пак, пожар избувна на депонијата Острец, кој исто така е ставен под контрола.

Поголемиот дел од пожарите, вкупно 19, се целосно изгаснати. ЦУК информира дека ситуацијата се следи постојано, а пожарникарите и локалното население продолжуваат да бидат на терен со цел да се спречи ново разгорување на огнот.