Крушево домаќин на настан по повод Светскиот ден на туризмот: „Одржлива трансформација во туризмот“

По повод Светскиот ден на туризмот, кој традиционално се одбележува на 27 септември, Министерството за култура и туризам в сабота организира настан во Крушево, на тема: „Одржлива трансформација во туризмот“.

Настанот има цел да поттикне дијалог и размена на искуства меѓу професионалците од туристичкиот сектор, локалните заедници и институциите, со фокус на добра практика и иновативни решенија кои придонесуваат за одржлив развој во туризмот.

Во рамките на програмата ќе се одржи панел-дискусија со учество на претставници од туризмот и носители на иницијативи за одржлив туризам. Ќе бидат презентирани конкретни примери на успешни приказни, како и идеи за подобрување на туристичката понуда на национално и на локално ниво.

Покрај дискусиите, посетителите ќе имаат можност да уживаат и во богата програма, која вклучува: презентација на традиционални занаети, дегустација на крушевски специјалитети, активности на отворено – јавање коњи, велосипедизам и кајакарење по езерото.

Министерството за култура и туризам ги поканува медиумите, туристичките професионалци, локалните чинители и сите заинтересирани граѓани да присуствуваат и да бидат дел од овој настан, насочен кон унапредување на поодржлив, поконкурентен и инклузивен туристички сектор во Македонија.