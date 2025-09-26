Казни за несовесните пешаци, возачи на велосипед и тротинет

Ако поминувате на пешачки премин и притоа користите мобилен телефон ќе добиете казна од 40 евра, доколку возите велосипед или тротинет казна од 50 евра, според измените на Законот за сообраќај, кој веќе е на сила.

Но, дел од граѓаните не беа информирани. На улиците, речиси и да немаше пешак или возач на велосипед и тротинети без слушалки или со телефон в рака.

На првиот ден, немаше казни, само опомени дека користењето мобилен во сообраќајот ги намалува вниманието и концентрацијата и ја загрозува безбедноста. А, кога сами не можеме да се контролираме, тука се надлежните да ја разбудат нашата совест како учесници во сообраќајот преку закони, опомени, санкции. Полициските службеници со засилени контроли низ цела држава.

Од Нова година, пак, треба да профункционира и системот „Безбеден град“, кој преку камери и видеонадзор ќе открива сообраќајни прекршоци. Со новите мерки, властите очекуваат да се зголеми вниманието на пешаците и возачите, а граѓаните да бидат посвесни дека и мало невнимание може да има сериозни последици.

Александра Велинова