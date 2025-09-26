В понеделник почнува изборната кампања

Дел од кандидатите за градоначалници и советници, предлози на коалициите, партиите и независни потпишаа Кодекс за фер и демократски избори. Се обврзаа да ги почитуваат принципите на демократијата и доброто владеење. Уверуваат дека нема да вршат каков било притисок врз вработените во јавната администрација за време на изборниот процес и ќе се воздржуваат од говор на омраза. Единствено, кандидатите на Левица одлучија да не пристапат кон потпишувањето, бидејќи не се согласуваат со упатството за рекламирање.

Освен во Скопје, Кодекс се потпишуваше и во Охрид, Битола и други градови. Викендов, пак, ќе има потпишување на Кодексот и во Државната изборна комисија.

Кандидатите се веќе во низок старт. Кампањата почнува в понеделник и ќе трае до 17-ти октомври на полноќ, кога почнува изборниот молк.

Марина Стојанова-Тонева