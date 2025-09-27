Локални избори
В понеделник стартува изборната кампања
27.09.2025 09:52
Партиите и независните подготвени, в понеделник стартува изборната кампања. Дел од учесниците на локалните, потпишаа кодекс за фер и демократски избори.
Уверуваат дека нема да вршат каков било притисок врз вработените во јавната администрација за време на изборниот процес и ќе се воздржуваат од говор на омраза.
И во Државната изборна комисија учесниците на изборите ќе потпишат кодекс за фер и демократски избори.