Сообраќајот на патиштата се одвива непречено, по влажни коловози

Сообраќајот на државните патишта се одвива без проблеми, дури и по влажни коловози, известува АМСМ.

Интензитетот на сообраќајот на патиштата надвор од урбаните средини е просечен. На граничните премини од страната на РМВ нема подолги задржувања за влез и излез од земјата.

УХМР препорачува прилагодување на брзината на возење, почитување на утврдените сообраќајни знаци и внимателно возење, особено на патиштата низ долини, речни долини и клисури, каде што постои можност за одрони.

Ова особено се однесува на делниците Катланово-Велес, Маврово-Дебар-Струга, Виница-Берово и Кочани-Делчево.