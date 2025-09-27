Подготовки и пораки два дена пред почетокот на кампањата

Кандидати за пратеници од ВМРО-ДПМНЕ за 62 општини и град Скопје денес беа промовирани во Штип. Обврска ни е да стоиме рамо до рамо со народот, не ни се важни фотелјите, туку Македонија и нејзините интереси, истакна лидерот на ВМРО-ДПМНЕ.

Фер и позитивна кампања од сите учесници на локалните избори, очекува претседателот на СДСМ, Венко Филипче. Вели дека партијата ќе понуди чесни кандидати со визија и солидна програма за развој на општините, каде што има свои кандидати за градоначалници и советници.

Со кодексот за фер и демократски избори дел од учесниците на локалните избори, уверуваат дека нема да вршат притисок врз вработените во администрацијата за време на изборниот процес и ќе се воздржат од говор на омраза. Потпис ставија и кандидатите за градоначалници од Тетово.

Кампањата почнува в понеделник, ќе трае до 17 октомври на полноќ, кога почнува изборниот молк.

Славица Величковска