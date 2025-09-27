Подготовки и пораки два дена пред почетокот на кампањата
Викенд пред почеток на изборната кампања, засилени подготовки во штабовите, потпис на кодексот за фер избори. Кампањата да не биде театар на празни ветувања, мандатот е договор со граѓаните, во Штип на кандидатите за градоначалници од ВМРО-ДПМНЕ им порача лидерот Мицкоски. Од Скопје претседателот на СДСМ, Филипче изјави очекува фер трка со реални програми...
Кандидати за пратеници од ВМРО-ДПМНЕ за 62 општини и град Скопје денес беа промовирани во Штип. Обврска ни е да стоиме рамо до рамо со народот, не ни се важни фотелјите, туку Македонија и нејзините интереси, истакна лидерот на ВМРО-ДПМНЕ.
Фер и позитивна кампања од сите учесници на локалните избори, очекува претседателот на СДСМ, Венко Филипче. Вели дека партијата ќе понуди чесни кандидати со визија и солидна програма за развој на општините, каде што има свои кандидати за градоначалници и советници.
Со кодексот за фер и демократски избори дел од учесниците на локалните избори, уверуваат дека нема да вршат притисок врз вработените во администрацијата за време на изборниот процес и ќе се воздржат од говор на омраза. Потпис ставија и кандидатите за градоначалници од Тетово.
Кампањата почнува в понеделник, ќе трае до 17 октомври на полноќ, кога почнува изборниот молк.
Славица Величковска