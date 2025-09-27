УПОЗ: Заминува кадар од јавнообвинителската служба

Измените на законот за јавнообвинителска служба објавени на ЕНЕР не кореспондираат со предлозите на синдикатот и повторно ги остава службениците без решенија за суштинските проблеми. Синдикалната организација на јавни обвинителства при синдикатот на УПОЗ бара да биде да биде вклучен во работната група и да се остане на предлог законот кои го подготвувале со Министерството за правда.

Оттаму реагираат дека платите на јавнообвинителската служба мора да се зголемат и да се уредат и дежурства, надоместоци, дневници и вонредна работа, кои иако како што велат биле утврдени и во одредбите на стариот закон и им следуваат, не се исплаќале. Синдикалната организација објави дека ниту еден службеник не зема плата во висина на просечната.

Упатија апел – законот за јавнообвинителска служба да се донесе по завршување на локалните избори во првично подготвената форма.