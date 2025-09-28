Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР) за денеска најавува претежно облачно време со повремени врнежи од дожд.

Минималните температури ќе се движат во интервал од 10 до18 Целзиусови степени, додека максималните ќе се искачат од 12 до 21 степен.

Времето во Скопје ќе биде претежно облачно со повремени врнежи од дожд со слаб до умерен ветер од јужен правец. Температурите ќе се движат во интервал од минимални 15 до максимални 19 степени.