Утре стартува кампањата за локалните избори. Партиите и независните финишираат со подготовките. Во Штип, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Мицкоски им се обрати на кандидатите за градоначалник, кои ќе трчаат по довербата на граѓаните.

Програмите не се напишани зад затворени врати, туку заедно со народот, рече Мицкоски.

Претседателот на СДСМ Филипче очекува фер кампања. Вели дека ќе понудат чесни кандидати со визија и солидна програма за развој на општините