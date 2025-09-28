ахв
Труење со храна, затворена сендвичарница во Штип
28.09.2025 19:29
Пет граѓани од Штип пријавиле симптоми на труење по консумирање сендвичи со пилешко месо од киоск – сендвичарница, информира Агенцијата за храна и ветеринарство.
Објектот е веднаш затворен до добивање на лабораториски резултати. Земени се примероци од храната и брисови од работните површини.
Инспекторите спроведуваат вонреден надзор во координација со Центарот за јавно здравје – Штип.
Дел од засегнатите побарале медицинска помош, а здравствените служби ја следат нивната состојба. Од АХВ најавуваат продолжени контроли во Штип за да се спречат слични случаи и да се заштитат потрошувачите.