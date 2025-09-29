Проевропската партија победник на изборите во Молдавија

Проевропската партија на молдавската претседателка Маја Санду во водство на парламентарните избори кои се сметаа за клучни за патот на земјата кон ЕУ. Со речиси 90% од преброените 1,6 милиони гласови, Партијата за акција и солидарност на Санду освои нешто помалку од 50%, што е далеку пред прорускиот Патриотски изборен блок со помалку од 26% од гласовите.

Излезноста беше над 52%, повисока отколку во изминатите години. Еден од главните опозициски лидери, Игор Додон, прогласи победа пред да почнат да се објавуваат резултатите и повика на протести денеска пред парламентот. Изборниот ден го одбележаа закани за бомби на гласачки места во Италија, Романија, Шпанија и САД. Слични закани беа пријавени и во Молдавија, а три лица беа уапсени под сомнение за заговор за немири еден ден по гласањето.

Шефот на партијата на Санду, Игор Гросу, ги обвини криминалните групи поддржани од Москва за инцидентите.