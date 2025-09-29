МВР
Лишени од слобода две лица од скопско за „предизвикување општа опасност“
29.09.2025 13:57
Полициски службеници од СВР Скопје – Полициска станица Аеродром ги лишија од слобода Т.М.(23) и И.М.(26), двајцата од с. Трубарево, скопско.
Вчера во 12:30 часот, полициски службеници од СВР Скопје – Полициска станица Аеродром ги лишија од слобода Т.М.(23) и И.М.(26), двајцата од с. Трубарево, скопско. Претходно, вработен во општина Аеродром пријави дека во парк на бул. „Февруарски поход“ две лица палеле кабли, а откако полициските службеници излегле на местото ги пронајдоа и лишија од слобода двајцата.
Тие се задржани во полициска станица и по целосно документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава.