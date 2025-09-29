Претрес во Гостивар, пронајдена дрога, лишени од слобода две лица

На 28.09.2025 во 19:10 часот во Гостивар, полициски службеници од ОВР Гостивар ги лишија од слобода Е.А.(20) и 17-годишник, двајцата од Гостивар, затоа што кај нив е пронајдена и одземена марихуана. Подоцна, со судска наредба, извршен е претрес во домот и помошни простории кај малолетникот, при што биле пронајдени и одземени марихуана, дигитална вага и други предмети за кои постои сомнение дека потекнуваат од кривично дело.

Тие се задржани во полициска станица и по документирање на случајот ќе им биде изготвен соодветен поднесок.