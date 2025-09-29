Почна кампањата, кандидатите на терен

Почна трката која традиционално ја претвора секоја улица во политичка сцена, а секое ветување – во насловна вест. Од денеска официјално стартува кампањата за локалните избори. Локалната демократија повторно ќе биде на испит, а граѓаните – на удар од плакати, спотови и партиски слогани што ветуваат „подобро утре“ уште од денес.

И додека кандидатите се натпреваруваат кој ќе понуди повеќе квадратни метри асфалт и помалку дупки на патиштата, вистинското прашање останува исто: ќе победат ли визиите за локален развој или старите навики на клиентелизам и лични ветувања?

Борис Грујовски во Дневникот на МРТ со сублимат од изјави на кандидати за градоначалници за Градот Скопје, кои дадоа изјави до овој момент.