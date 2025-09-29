Неделава оценка на обвинението за Кочани

Основниот кривичен суд Скопје најавува дека до крајот на неделава ќе ја заврши оценката на обвинителниот акт за една од најтрагичните ноќи во поновата историја на градот Кочани и на Македонија. Овој предмет, оптоварен со години процедури и технички пречки, сега е на прагот да добие нова судска страница. Истекуваат роковите за приговори, а семејствата на жртвите повторно чекаат одговор. Ќе ја дочекаат ли конечно правдата или судската лавиринтска процедура ќе продолжи да ги голта годините?

Петар Печков известува.