Кандидатот на НАИ, Османи ја претстави програмата

Чаир е на крстопат дали ќе продолжи по патот на корупција и дивоградби, или ќе ја избере визијата за европска и современа општина, рече во своето излагање при промоцијата на програмата кандидатот на Национална алијанса за интегритет, Бујар Османи.

Прво дали ќе тргнеме напред со нова енергија, без корупција, со работа и посветеност. И второ, дали Албанците ќе останат заробени во најнетранспарентната и најнечистата општина каде цвета корупцијата и се шират дивоградби, додаде Османи.

Османи порача дека Општина Чаир не може повеќе да живее заробена од како што рече „клика“ која да биде уште полошо, е управувана од друго место и тоа мора да заврши.

Фиљана Кока