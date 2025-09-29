Здравство
Куманово: Уште едно затруено дете од таблета
29.09.2025 18:40
Двегодишно дете од липковското село Отљо, затруено откако испило таблета. Детето е примено на детскиот оддел во кумановската болница. По извршениот преглед, му е дадена терапија. Како што информираат од установата во моментов е во стабилна состојба. Родителите одбиле да биде хоспитализирано, па е пуштено дома.
Последниве месеци во неколку наврати во кумановската болница се носат затруени деца од таблети или детергенти. Здравствените работници повикуваат на внимателност.