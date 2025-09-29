Куманово: Уште едно затруено дете од таблета

Двегодишно дете од липковското село Отљо, затруено откако испило таблета. Детето е примено на детскиот оддел во кумановската болница. По извршениот преглед, му е дадена терапија. Како што информираат од установата во моментов е во стабилна состојба. Родителите одбиле да биде хоспитализирано, па е пуштено дома.

Последниве месеци во неколку наврати во кумановската болница се носат затруени деца од таблети или детергенти. Здравствените работници повикуваат на внимателност.