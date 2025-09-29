„Вреди“ најави дел од активностите за Чаир
Изет Меџити, кандидат за градоначалник на Општина Чаир од коалицијата „Вреди“, најави враќање на местото каде што припаѓа – меѓу жителите на Чаир. Тој истакна дека општината повторно е на агендата на владата, со бројни проекти кои ќе го подобрат животот на сите граѓани. Меџити порача дека времето на поделби и лаги е завршено, дека вратата на општината ќе биде отворена и дека ќе се работи транспарентно...
Времето на поделби и лаги е завршено. Вратата на општината ќе биде отворена, ќе работиме транспарентно, рече Меџити.
Наташа Јанчиќ – Менковски