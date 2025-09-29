„Вреди“ најави дел од активностите за Чаир

„Моето враќање ќе биде на местото каде што припаѓам, во општината во Чаир, но и меѓу жителите“, рече Изет Меџити, кандидат за градоначалник на општина Чаир, од коалицијата „Вреди“. Додаде дека Чаир се вратил на агендата на Владата, а во агендата има многу проекти кои ќе го подобрат животот на сите во Чаир.

Времето на поделби и лаги е завршено. Вратата на општината ќе биде отворена, ќе работиме транспарентно, рече Меџити.

Наташа Јанчиќ – Менковски