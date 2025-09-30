Лишен од слобода бегалец од затвор, вратен е во установата

Синоќа во 20:55 часот во с. Бела Црква, општина Кривогаштани, полициски службеници од Секторот за меѓународна полициска соработка – Отсек потрага и ПО Кривогаштани го лишија од слобода С.М. (31) од Штип, кој бил баран со потерница поради бегство од Затвор Струмица.

С.М. е осуден на казна затвор во времетраење од пет години по чл. 418 ст. 2 од КЗ. Тој е предаден на Затвор Струмица.