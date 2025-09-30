Лишен од слобода прилепчанец, управувал возило со повеќе од двојно поголема брзина од дозволената

Вчера во 15:18 часот на ул. „Карпалак“ во Прилеп, полициски службеници од ОВР Прилеп го лишија од слобода З.Т.(42) од Прилеп. При сообраќајна контрола со радар, полициските службеници констатирале дека управувал товарно возило „фолксваген“ со скопски регистарски ознаки со брзина од 121 километар на час на место каде брзината на движење е ограничена со сообраќаен знак на 50 километри на час.

По целосно документирање на случајот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава по член 297-а од Кривичниот законик – „безобѕирно управување со моторно возило“.