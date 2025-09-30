Се урна училиште во Индонезија во Источна Јава, во тек е потрагата по преживеани. Учениците се претежно момчиња од седмо до единаесетто одделение, на возраст меѓу 12 и 18 години.

Спасувачите им доставуваа кислород и вода на децата заробени во нестабилните бетонски урнатини.

Досега регистрирани се три жртви и над сто повредени. Властите ја истражуваат причината за несреќата.