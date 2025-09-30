Во Кривичниот суд поранешната директорка на Антикорупциска, Татјана Димитровска седна на обвинителна клупа, осомничена за кривично дело оддавање на службена тајна. Судскиот процес започна во одвоена постапка, откако беше одлучено да не и се суди заедно со Небојша Стојановиќ и останатите обвинети во предметот „Адитив“.

Миле А. Ристески известува.