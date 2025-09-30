17 затруени ученици од штипската сендвичарница, четворица хоспитализирани

Се зголемува бројот на затруени со храна од штипската сендвичарница. Досега се регистрирани 17 случаи, а четворица се хоспитализирани. Се очекуваат резултатите од лабораториските анализи од земените брисови од работните површини во објектот.

АХВ во неделата информираше дека привремено е затворена киоск-сендвичарница во Штип откако пет лица пројавиле симптоми на труење со храна откако јаделе сендвичи со пилешки стек.

Од Штип известува Славица Величковска