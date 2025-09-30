Човечкиот капитал приоритет за државата

Владата и Фондот на население на Обединетите нации со петгодишна стратегија за демографска отпорност. Македонија се соочува со сериозна демографска криза, бројот на новородени кој во 1950 достигнува до педесет илјади на годишно ниво, сега е тројно намален. Владата и Фондот на население на Обединетите нации со петгодишна стратегија за демографска отпорност. Какви ставови изнесоа надлежните и каде ќе бидат насочени?

Известува Александра Велинова.