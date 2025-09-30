Кандидатот Зејд од НАИ ја претстави програмата

Скопје – чисто, дигитализирано, зелено, модерно, кое ќе се развива подеднакво во сите општини, ветува кандидатот за градоначалник на Град Скопје, Скендер Реџепи – Зејд од Националната алијанса за интеграција. Вели, граѓаните со еден клик ќе можат да ги добиваат потребните документи и да плаќаат данок. За јавниот транспорт ќе се направи соодветна апликација во реално време да се знае распоредот на возење.

Во сите населени места ќе има сензори за вода, паркинг, сообраќај, воздух, рече Реџепи, во фокусот и зелената агенда како засадување 100 илјади дрвја со цел да се зголеми зеленилото во градот, како и унапредувањето на рециклирањето на отпадот.

Фиљана Кока