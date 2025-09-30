Локални избори 2025
Касами претстави детален план со конкретни проекти за развој на Тетово
30.09.2025 19:28
Трајни стандарди, а не привремени решенија му требаат на Тетово. Општината ќе биде отворена и транспарентна, со онлајн платформа за жалби и идеи, рече Касами.
Детален план со конкретни проекти за развој на Тетово претстави Биљал Касами, кандидат за градоначалник на Тетово од „Вреди“.
Од „Вреди“ прашаа што направил Османи за граѓаните на Чаир додека бил во владите на Груевски и СДСМ.
Кандидат на „Вреди“ за Чаир е Изет Меџити.
Наташа Јанчиќ-Менковски