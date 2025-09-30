Касами претстави детален план со конкретни проекти за развој на Тетово

Детален план со конкретни проекти за развој на Тетово претстави Биљал Касами, кандидат за градоначалник на Тетово од „Вреди“.

Трајни стандарди, а не привремени решенија му требаат на Тетово. Општината ќе биде отворена и транспарентна, со онлајн платформа за жалби и идеи, рече Касами.

Од „Вреди“ прашаа што направил Османи за граѓаните на Чаир додека бил во владите на Груевски и СДСМ.

Кандидат на „Вреди“ за Чаир е Изет Меџити.

Наташа Јанчиќ-Менковски