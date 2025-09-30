Кај дел од затруените ученици од штипската сендвичарница откриена бактеријата Салмонела
Сè уште трае испитувањето на причините за труењето со храна на ученици од Средното електромашинско училиште во Штип. Бројот на затруени ученици се искачи на 17, четворица се хоспитализирани. Сендвичарницата е времено затворена…
Настанот се случи во петокот, кога дел од средношколците купиле сендвичи со пилешко месо од блиската сендвичарница. За неколку часа дел од нив имале тешки симптоми на труење и побарале лекарска помош. Од страна на Центарот за јавно здравје веднаш се земени примероци од храната, заболените, од вработените и работните површини.
„Во моментот 35 примероци се испитуваат во референтната лабораторија на Институтот за јавно здравје за да се утврди причината за труењето. До сега кај дел од заболените е потврдена салмонела. Центарот за јавно здравје изврши вонреден санитарен преглед на вработените во сендвичарницата, извршена е дезинфекција и темелно чистење на објектот“, велат од ЦЈЗ Штип.
Државниот санитарен инспектор и АХВ извршија инспекциски надзор кај операторот со храна и објектот е времено затворен сè додека не се потврди неговата безбедност со лабораториските резултати кои се очекуваат да бидат завршени деновиве.
