Локални избори 2025
Трајановски ветува комунална полиција во Скопје
30.09.2025 18:55
Кандидатот за градоначалник на Скопје на коалицијата „Искуство за успех“ ветува крај на уништувањето на урбаната опрема и воведување комунална полиција...
Кандидатот за градоначалник на Скопје на коалицијата „Искуство за успех“ ветува крај на уништувањето на урбаната опрема и воведување комунална полиција.
Трајановски презентираше мерки против загадувањето на воздухот и решение за сите кои користат тврдо гориво.
Трајановски најави и решавање на проблемот со одлагањето кабаст отпад.
Викторија Милевска