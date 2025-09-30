Трајановски ветува комунална полиција во Скопје

Кандидатот за градоначалник на Скопје на коалицијата „Искуство за успех“ ветува крај на уништувањето на урбаната опрема и воведување комунална полиција.

Трајановски презентираше мерки против загадувањето на воздухот и решение за сите кои користат тврдо гориво.

Трајановски најави и решавање на проблемот со одлагањето кабаст отпад.

Викторија Милевска