Локални избори 2025

Трајановски ветува комунална полиција во Скопје

30.09.2025 18:55

Кандидатот за градоначалник на Скопје на коалицијата „Искуство за успех“ ветува крај на уништувањето на урбаната опрема и воведување комунална полиција.

Трајановски презентираше мерки против загадувањето на воздухот и решение за сите кои користат тврдо гориво.

Трајановски најави и решавање на проблемот со одлагањето кабаст отпад.

Викторија Милевска