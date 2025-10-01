Самит за дигитализација на Западен Балкан 2025 во Скопје

Скопје денеска и утре е домаќин на Самитот за дигитализација на Западен Балкан (WBDS) 2025, што го организираат Министерството за дигитална трансформација на Северна Македонија и Советот за регионална соработка (RCC).

Настанот ќе ги обедини владите од регионот, бизнис заедницата, академската средина и меѓународните партнери со цел забрзување на дигиталната трансформација на регионот.

Организиран на две сцени – Главна и Технологија – WBDS 2025 ќе се фокусира на три приоритетни области: „Дигитален паричник: безбеден и лесен пристап до јавни и приватни услуги“, „Интероперабилност: поврзување на системи и регистри за овозможување на регионални е-услуги“ и „Сајбер безбедност: заштита на лични податоци и критична инфраструктура“.

Сцената за технологија ќе содржи сесии за вештачка интелигенција, 5G и оптичка инфраструктура, дигитални вештини и пристап на регионални компании до единствениот дигитален пазар на ЕУ.

Се очекуваат повеќе од 800 учесници и говорници, меѓу кои високи претставници на економиите од Западен Балкан, Европската комисија, RCC, Меѓународната телекомуникациска унија (ITU), како и лидери од приватниот сектор.

Самитот ќе ги истакне и заедничките напори на засегнатите страни, поддржани од RCC, во истражување на следните чекори за намалување на цените за роаминг помеѓу Западен Балкан и ЕУ, со цел воспоставување на модел „роаминг како дома“.

Самитот за дигитализација на Западен Балкан е водечка регионална платформа за дигитална соработка, отпочната во април 2018 година. Првиот самит се одржа во Скопје на 18–19 април 2018, а WBDS оттогаш се организира секоја година во главните градови на Западен Балкан, обединувајќи влади, бизниси, академија и меѓународни партнери за споделување на знаења и забрзување на дигиталната трансформација – од укинувањето на роамингот во регионот до напредок во интероперабилноста, дигиталните вештини и е-услугите. WBDS е иницијатива што е дел од Дигиталната агенда во рамките на Акцискиот план за Заеднички регионален пазар (CRM) и е кофинансирана од Европската унија.